РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления в Подольске планирует приобрести автомобиль, стоимостью свыше 700 тысяч рублей, сообщается на сайте госзакупок.

По общим данным закупки, опубликованным на сайте, муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Подольск» является заказчиком закупки на поставку автомобиля. Начальная (максимальная) цена контракта – 726 695,00 рублей. Источник финансирования – бюджет городского округа Подольск. Поставщик определится по итогам аукциона в электронной форме 23 июля.

Согласно техзаданию, поставщик должен будет поставить один автомобиль не ранее 2018 года выпуска по адресу: улица Кирова, дом 4 в течение 15 дней после подписания контракта. Машина должна быть марки седан, с общим количеством мест не менее пяти. Помимо этого, в автомобиле должен быть кондиционер, резиновые коврики, аудиосистема.