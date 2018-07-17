РИАМО - 17 июл. Проектируемые первый и второй Московские центральные диаметры могут в тестовом режиме внести в мобильное приложение «Метро Москвы» с целью расчета времени в пути пассажира столичного транспорта, сообщил во вторник в ходе Московского урбанистического форума – 2018 заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Идея хорошая. Чтобы получить эффект сейчас, и понять, как будут работать диаметры, можно встроить две линии МЦД-1 и МЦД-2 сразу в приложение, чтобы можно было пока для каждого жителя смоделировать ситуацию, если бы эти диаметры были, как изменится транспортное поведение, сколько бы я времени сэкономил», – сказал Ликсутов, отвечая на вопрос о возможном внесении линий МЦД в мобильное приложение «Метро Москвы».

Он добавил, что в департаменте подумают над данным интересным предложением, чтобы интегрировать будущие диаметры в мобильное приложение.

«Пассажиры увидят, чтобы было, если бы диаметры были сегодня. Наверное, это более наглядно. Также скажу, что мы вместе с РЖД приняли решение построить павильон, где любой желающий – житель города Москвы или просто неравнодушный гость – мог бы прийти и в одном месте посмотреть все, что связано с диаметрами. Такой павильон появится в ближайшие несколько месяцев. Территория предоставлена около Киевского вокзала со стороны Российских железных дорог. Мы отдельно всех пригласим, чтобы получить информацию о всех нюансах и будущей роли диаметров», - отметил Ликсутов.

По его словам, одна из самых главных задач павильона – собрать разные точки зрения о проекте МЦД, которые постараются обязательно учесть, если они разумны.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.