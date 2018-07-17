РИАМО - 17 июл. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказал о самых интересных фактах в транспортной сфере во время чемпионата мира по футболу, так, самые активные волонтер, журналист и болельщик совершили в общей сложности около 600 бесплатных поездок на метро, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Мы определили рекордсменов по количеству бесплатных поездок – с начала чемпионата мира самый активный журналист воспользовался метро 216 раз, самый активный волонтер – 214 раз, а самый активный болельщик – 157 раз. В среднем в день волонтеры, журналисты и болельщики заходили в метро около семи раз», - отмечается в сообщении.

За время чемпионата пассажиропоток метро вырос почти на 300 тысяч пассажиров в сутки, что практически равняется населению Саранска – самого маленького из городов, принимающих ЧМ 2018.

Москва первая в мире запустила прямые трансляции матчей в метрополитене. Более 60 матчей в режиме реального времени посмотрели свыше 20 миллионов пассажиров - это почти в пять раз больше населения Хорватии — серебряного призера чемпионата мира по футболу 2018. Этот рекорд никто не превысит еще много лет.

За время ЧМ сотрудники стоек «Живое общение» бесплатно раздали туристам и болельщикам более 30 тысяч бутылок с водой. Этого количества воды хватит на полив одного футбольного поля.

Ответственнее всего к планированию поездок по Москве отнеслись болельщики из Великобритании, Германии и Латвии. Именно они чаще всего посещали специальный раздел Единого транспортного портала.

Большой популярностью у болельщиков пользовались автобусы-шаттлы. В среднем один автобус после матча заполнялся за одну минуту. При этом волонтеры и водители шаттлов отметили, что самые громкие болельщики – мексиканские, бразильские и португальские. Они начинали разогревать голос еще в транспорте перед началом матчей, а после побед своих сборных громкость их песен увеличивалась.

Кроме того, мексиканских болельщиков так поразили аккуратность и мастерство вождения одного из водителей «Мосгортранса», что они подарили ему сомбреро.

Чемпионат мира и огромный наплыв туристов в Москву не повлиял на дорожную ситуацию в городе. Средняя загруженность дорог в вечерний час пик составляла пять баллов, максимальная загруженность в семь баллов во время чемпионата мира была зафиксирована всего три раза.

«Чемпионат мира подошел к концу, и я хочу поблагодарить болельщиков и гостей города, благодаря которым весь месяц в Москве царила праздничная атмосфера, и отдельно москвичей, которые с пониманием отнеслись к временным неудобствам. Москва достойно приняла чемпионат, и я надеюсь, что в будущем в наш прекрасный город будут приезжать еще больше туристов из разных городов и стран, а мы будем использовать полученный опыт, чтобы сделать их пребывание здесь комфортным и безопасным», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, чемпионат мира разрушил некоторые стереотипы о России, распространенные среди иностранных туристов.

«Мы показали свое гостеприимство. Уверен, что многие болельщики влюбились в наш замечательный город», – заключил заммэра.