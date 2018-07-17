РИАМО - 17 июл. Ливневые дожди, гроза и сильный ветер придут в Московский регион во вторник, первые грозы прогремят на юге Подмосковья, сообщается на сайте «Метеовести».

Ранее синоптики объявили в Московском регионе на вторник «желтый» уровень опасности из-за грозы и порывов ветра до 15 метров в секунду.

«В Московском регионе начинается время грозовой активности. В ближайший час-полтора грозы будут возможны на юге области, а затем очагами распространятся по всей территории Подмосковья. Грозы будут сопровождать кратковременные дожди ливневого характера и порывистые усиления ветра до 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Жителям Москвы и Подмосковья рекомендуют быть внимательными и осторожными.

Кроме того, ГУ МЧС России по столице объявило экстренное предупреждение в Москве из-за жары, температура в течение дня может достичь 31 градуса.

Порывы ветра в Москве усилились до 14 метров в секунду>>