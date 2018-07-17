РИАМО – 17 июл. Около 4 миллионов человек, которые посетили Москву во время чемпионата мира по футболу, потратили свыше 96,5 миллиардов рублей, передает ТАСС.

Матчи ЧМ-2018 прошли с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

«3,8 миллиона болельщиков посетили чемпионат мира по футболу в Москве. 96,6 миллиарда рублей составил объем потребления болельщиков в столице. Кроме того, 13,2 милиарда рублей составили дополнительные доходы московского бюджета от чемпионата», - говорится в презентационных материалах Московского урбанистического форума.

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum)- ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 года парке «Зарядье».