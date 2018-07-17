РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН) - 17 июл. Женщина погибла в результате возгорания квартиры во 2-м микрорайоне поселка Поварово Солнечногорского района, сообщил Солнечногорскому информагентству источник в медицинских кругах.

По данным агентства, возгорание произошло 16 июля в 23:30 в двухкомнатной квартире дома №15 в поселке Поваровка.

«В пожаре погибла хозяйка квартиры. Ее супруг с отравлениями продуктами горения госпитализирован в Солнечногорскую ЦРБ», – сказал источник.

По его словам, причины возникновения пожара устанавливаются компетентными органами.