РИАМО - 17 июл. Появление канатной дороги от станции московского метро «Сходненская» до Речного вокзала позволит сократить время в пути для пассажиров с 45 до семи минут, сообщил во вторник в рамках Московского урбанистического форума - 2018 руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.

«Из актуальных инвестиционных проектов - создание канатной дороги. Казалось бы, небольшой проект, который скорее смахивает на развлечение, чем на важную транспортную составляющую. Но когда мы проанализировали с нашими коллегами из департамента транспорта, то мы поняли, что это, в первую очередь, важнейший транспортный проект в городе. Мы сокращаем время в пути для пассажиров с 45 минут до семи», - сказал Ефимов.

Он отметил, что в ближайшие два-три года данный проект будет реализован.

«Инвестиционная политика Москвы является активной. Мы стараемся максимально возможные количества средств инвестировать в инфраструктуру», - добавил Ефимов.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum 2018 и выставка будущего Москвы. В этом году форум посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений.

В Москве обсуждается проект канатной дороги от «Сходненской» до Речного вокзала >>