РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. Депутаты Подольска 19 июля на очередном заседании совета обсудят прием и включение в муниципальную собственность подъездных автомобильных дорог к садоводческим некоммерческим товариществам, говорится в документе повестки заседания совета депутатов городского округа, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«На 50 заседании совета депутатов городского округа Подольск, которое состоится 19 июля, рассмотрят семь вопросов, среди которых доклад о приеме в муниципальную собственность и включении в реестр муниципального имущества бесхозяйных подъездных автомобильных дорог. Докладывать будет замглавы администрации Подольска Алексей Кук», – отмечается в документе.

Помимо этого, депутаты обсудят вопрос о назначении публичных слушания по проекту решения депутатов о внесении изменений в устав горокруга, рассмотрят представление Подольской городской прокуратуры об устранении нарушений закона, о внесении изменений в положение о комитете по культуре и туризму администрации муниципалитета, выслушают отчет о результатах приватизации муниципального имущества, утвердят методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений.

Заседание начнется в 14:00. Оно будет проходить в кабинете №420 в городской администрации по адресу: улица Кирова, дом 4.