РИАМО – 17 июл. Во вторник в почтовое обращение вышла марка, посвященная Храму-памятнику на Крови в городе Екатеринбурге, который был построен на месте Ипатьевского дома, где прошли последние дни семьи русского императора Николая II, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«На почтовой марке изображен Храм-памятник во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших. Он был возведен на месте дома горного инженера Николая Ипатьева, в котором содержались под арестом и в ночь с 16 на 17 июля 1918 года были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи», – говорится в сообщении.

Марка размером 30 на 42 миллиметра номиналом 27 рублей выпущена тиражом 270 тысяч экземпляров. Марки поступят в продажу во все отделения «Почты России».

Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделениях «Почты России» 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве и 620075 на проспекте Ленина, 39 в Екатеринбурге.

Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.