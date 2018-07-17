РИАМО - 17 июл. Днем во вторник в столице зафиксировали сильные порывы ветра до 14 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве переменная облачность без осадков, местами порывы северо-восточного ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном 28-29 градусов, Северном 28-29 градусов, Северо-Восточном 27-28 градусов, Восточном 27-29 градусов, Юго-Восточном 28-29 градусов, Южном 28 градусов, Юго-Западном 28 градусов, Западном 27-29 градусов, Северо-Западном 27-29 градусов», — говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 27-28 градусов, на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха 27-29 градусов, местами порывы северо-восточного ветра до 14 метров в секунду.

Ранее синоптики объявили в Московском регионе на вторник «желтый» уровень опасности из-за грозы и порывов ветра до 15 метров в секунду.

Кроме того, ГУ МЧС России по столице объявило экстренное предупреждение в Москве из-за жары, температура в течение дня может достичь 31 градуса.