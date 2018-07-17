РИАМО - 17 июл. Новый завод по производству сырокопченых колбас «Черкизово» в городском округе Кашира создал современные рабочие места, открытие предприятия подтверждает, что сельское хозяйство может быть конкурентным, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник после реконструкции в Кашире открылся мясокомбинат мощностью 80 тонн колбасных изделий в сутки. В него вложено порядка 6,8 миллиарда рублей. Производственная цепочка на заводе поддерживается роботами, люди не касаются продукции. Работоспособность системы поддерживают IT-специалисты и инженеры. Всего на предприятии работают около 170 человек, отмечается в материале пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Мы очень надеемся, что здесь будут созданы уникальные рабочие места. Уже сегодня мы видим, что здесь требуются IT- инженеры. Высокие технологии вновь реализованы в Московской области», - сказал Воробьев.

Он отметил, что открытие завода подтверждает, что сельское хозяйство может быть конкурентным.

На новом заводе будет производиться до 30 тысяч тонн готовой продукции в год. С вводом комплекса в эксплуатацию группа «Черкизово» обеспечит более 30% всех сырокопченых колбас российского производства.

Реконструкция мясокомбината является первым этапом создания комплекса предприятий мясоперерабатывающей промышленности в Кашире.

На втором этапе (2021 год) планируется ввести в эксплуатацию завод по производству готовых к употреблению мясных полуфабрикатов (наггетсов, готовых обедов) мощностью до 200 тонн в сутки. Планируемый объем инвестиций – 3 миллиарда рублей.

В 2022 году ГК «Черкизово» намерена ввести в эксплуатацию распределительный центр площадью 65 тысяч квадратных метров с охлаждаемыми складами, а также линией по нарезке и упаковке колбас. Объем инвестиций – 6 миллиардов рублей.

А в 2024-м планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию завод по производству ветчин и колбас мощностью до 600 тонн в сутки. Объем инвестиций – 10 миллиардов рублей.

Стратегическая цель проекта – создать к 2025 году производственный комплекс предприятий пищевой промышленности с совокупной мощностью 1 тысяча тонн продукции в сутки. Реализация всех этапов позволит создать порядка 1,5 тысяч новых рабочих мест, уточняется в материале пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.