РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. Управляющая компания Подольска вернула жителям около 250 тысяч рублей переплаты за отопление по предписанию Госжилинспекции Подмосковья, сообщается на сайте Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».

При проверке жалобы жителей дома №19 по улице Строителей в деревне Федюково Подольска инспекторы выяснили, что в феврале вышел из строя общедомовой прибор учета тепловой энергии. Повторно его ввели в эксплуатацию 2 апреля. Все это время управляющая компания начисляла плату за отопление, исходя из данных, которые предоставляла ресурсоснабжающая организация. Такое решение МУПа привело к нарушению правил предоставления коммунальных услуг.

«В случае поломки общедомового прибора учета тепловой энергии плату за тепло нужно определять исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления. И начислять эти суммы, начиная с даты выхода счетчика из строя до момента возобновления учета коммунального ресурса. По предписанию Госжилинспекции Московской области муниципальное унитарное предприятие «Стрелковская управляющая компания» произвела перерасчет платежей за отопление в данном доме. В результате нарушения порядка расчетов жители дома только за два месяца переплатили около 250 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По словам руководителя надзорного ведомства Вадима Сокова, УК предписали устранить нарушение.

«В установленный срок перерасчет был проведен. Инспекторы зафиксировали, что собственникам и нанимателям 90 квартир в данном доме были возвращены более 240 тысяч рублей», – пояснил Соков.