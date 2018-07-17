РИАМО - 17 июл. Власти Подмосковья продолжат оказывать поддержку группе «Черкизово», которая будет развивать свое производство в регионе, поддержка коснется как инфраструктуры, так и предоставления земли, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев и заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев открыли крупнейший в Европе роботизированный завод по производству сырокопченых колбас ГК «Черкизово» в городском округе Кашира.

«Хотел бы поздравить акционеров, владельцев, это уникальное предприятие, роботизированное. Самые высокие технологии внедряются в России, приятно, что в Подмосковье. Группа «Черкизово» хорошо известна в Подмосковье своей репутацией. Очень приятно, что есть следующие этапы инвестирования здесь - в Кашире. Мы в стороне не стоим. У нас большая программа поддержки группы», - сказал Воробьев после открытия завода.

Он отметил, что регион намерен оказать поддержку как в части инфраструктуры, так и в предоставлении земли.

На новом заводе будет производиться до 30 тысяч тонн готовой продукции в год. С вводом комплекса в эксплуатацию группа «Черкизово» обеспечит более 30% всех сырокопченых колбас российского производства.

Реконструкция мясокомбината является первым этапом создания комплекса предприятий мясоперерабатывающей промышленности в Кашире.

На втором этапе (2021 год) планируется ввести в эксплуатацию завод по производству готовых к употреблению мясных полуфабрикатов (наггетсов, готовых обедов) мощностью до 200 тонн в сутки. Планируемый объем инвестиций – 3 миллиарда рублей.

В 2022 году ГК «Черкизово» намерена ввести в эксплуатацию распределительный центр площадью 65 тысяч квадратных метров с охлаждаемыми складами, а также линией по нарезке и упаковке колбас. Объем инвестиций – 6 миллиардов рублей.

А в 2024-м планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию завод по производству ветчин и колбас мощностью до 600 тонн в сутки. Объем инвестиций – 10 миллиардов рублей.

Стратегическая цель проекта – создать к 2025 году производственный комплекс предприятий пищевой промышленности с совокупной мощностью 1 тысяча тонн продукции в сутки. Реализация всех этапов позволит создать порядка 1,5 тысяч новых рабочих мест, уточняется в материале пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.