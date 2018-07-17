РИАМО - 17 июл. Беспилотный транспорт может повысить безопасность на дорогах города, снизить трафик и дать новые возможности для общественного транспорта, сообщил в ходе Московского урбанистического форума-2018 генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Ирек Гумеров.
Во вторник на Московском урбанистическом форуме компания «Яндекс», институт НАМИ, ряд автомобильных компаний и правительство Москвы договорились вместе развивать и внедрять беспилотный транспорт.
За счет более плотного потока и умения двигаться на более близких расстояниях, за счет общения автомобиля с автомобилем, ожидается рост пропускной способности на 30%, подчеркнул он.
Как добавил директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян, государство примет беспилотный транспорт только если будет гарантия безопасности.
Беспилотный транспорт позволит большему количеству людей пользоваться общественным транспортом, создаст новые возможности и разгрузит дороги, добавил эксперт.
В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии