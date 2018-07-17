РИАМО - 17 июл. Беспилотный транспорт может повысить безопасность на дорогах города, снизить трафик и дать новые возможности для общественного транспорта, сообщил в ходе Московского урбанистического форума-2018 генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Ирек Гумеров.

Во вторник на Московском урбанистическом форуме компания «Яндекс», институт НАМИ, ряд автомобильных компаний и правительство Москвы договорились вместе развивать и внедрять беспилотный транспорт.

«На 70% меньше парковок (будет – ред.), потому что беспилотный транспорт будет более эффективно использоваться. Безопасность движения повысится на 90% при развитии, так как автономные автомобили более предсказуемы. Если не будет людей, то 100% можем обеспечить», – сказал Гумеров.

За счет более плотного потока и умения двигаться на более близких расстояниях, за счет общения автомобиля с автомобилем, ожидается рост пропускной способности на 30%, подчеркнул он.

Как добавил директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян, государство примет беспилотный транспорт только если будет гарантия безопасности.

Беспилотный транспорт позволит большему количеству людей пользоваться общественным транспортом, создаст новые возможности и разгрузит дороги, добавил эксперт.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.

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