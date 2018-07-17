РИАМО - 17 июл. Свыше 150 парковочных мест будет организовано благодаря изменению схемы движения на двух улицах в Восточном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

«С 20 июля одностороннее движение будет введено на 11-м проспекте Новогиреева в направлении от улицы Металлургов в сторону Зеленого проспекта (будет организовано 134 парковочных места) и с 25 июля будет введено одностороннее движение на участке 9-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта в сторону улицы Металлургов (будет организовано 27 парковочных мест», – говорится в сообщении.

Пятнадцатого июля введено двустороннее движение на участке улице Мартеновская от улицы Металлургов до Федеративного проспекта. Новая схема улучшит связность района.