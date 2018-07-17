РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. В Люберцах до сентября 2018 года окончательно решат проблемы, связанные с нехваткой расходных материалов и лекарств в больницах и поликлиниках городского округа, сообщил председатель комитета по вопросам охраны и здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.

Во вторник в Люберцах в Московском областном центре охраны материнства и детства прошло выездное заседание комитета Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Мероприятие было посвящено теме реализации госпрограммы региона.

«На сегодня с участием первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой, с участием министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова, Мособлдумы принята дорожная карта, которая решит проблему в течение 1-2 месяцев (до сентября – ред.). Благодаря утвержденной мере удастся не только стабилизировать ситуацию, а привести ее к значительному улучшению», – сказал Голубев.

Он подчеркнул, что за счет областного бюджета по решению губернатора Подмосковья выделены средства не только местным учреждениям здравоохранения, но и всему региону на погашение кредиторской задолженности, которая была накоплена за 2014-2016 годы. Кроме этого, готовится решение о погашении кредиторской задолженности учреждений здравоохранения за коммунальные услуги и налоги за 2017 и частично 2018 годы. Направляются целевые субсидии на повышение заработной платы, очередное намечено на 1 сентября.

«Хорошую работу провел территориальный фонд обязательного медстрахования, перераспределены средства бюджета в размере 3 миллиардов рублей, которые будут в форме повышения коэффициентов для учреждений здравоохранения направлены на места. Новое руководство учреждений здравоохранения Люберец приняло ряд мер хозяйственной деятельности, объявлены конкурсы на закупку расходных материалов и лекарств. В течение 17 дней конкурс будет завершен и работа наладится», – отметил Голубев.

Он добавил, что было принято решение за счет резервов ГУ «Мособлмедcервис» направить 34 наименования тех расходных материалов и лекарств, которые нужны для оказания экстренной помощи. Сейчас решается вопрос по доставке еще 105 наименований.

«Мы приехали в Люберцы не случайно. В последние месяцы увеличилось число жалоб от жителей на обеспечение стационаров и поликлиник расходными материалами и медикаментами. Причины этих проблем носят субъективный характер, в хозяйственной деятельности прежних руководителей учреждений здравоохранения были допущены определенные ошибки. Мы будем держать ситуацию на контроле», – заключил Голубев.