РИАМО - 17 июл. На портал «Добродел» уже поступило более 101 тысячи предложений по ремонту дорог в Подмосковье в будущем году, самыми активным стали жители Шатуры, Клина и Подольска, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Более 101 тысячи предложений и комментариев по ремонту и благоустройству автомобильных дорог на 2019 год оставили жители Подмосковья на портале «Добродел», на котором проходит сбор предложений в программу ремонта на следующий год. Наибольшее количество предложений поступает по ремонту автодорог – более 14 тысяч, строительству асфальтобетонной дороги на месте грунтовой – свыше 12 тысяч, установке освещения – около 5 тысяч предложений», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

По его словам, самыми активными остаются жители городского округа Шатура, направившие более 4,4 тысячи предложений, городских округов Клин и Подольск – свыше 3,2 тысячи, городского округа Зарайск – около 3 тысяч предложений и городского округа Домодедово – около 2 тысяч предложений. Наименьшую активность на данный момент проявляют жители городских округов Власиха, Звездный городок, Краснознаменск, Рошаль и Лосино-Петровский.

На портале «Добродел» в разделе «Дороги 2019» до 31 июля проходит сбор предложений по ремонту и благоустройству автодорог на 2019 год. На карте портала отмечено более 35 тысяч участков региональных и муниципальных автодорог. Каждый пользователь может проголосовать за одну дорогу, но оставить неограниченное количество комментариев и предложений. Для этого необходимо выбрать свой муниципалитет на карте, отметить участок дороги и предложить виды работ.

Направить предложения и оставить комментарии можно не только по ремонту региональных и муниципальных дорог, но и по ликвидации пробок, переводу дороги из грунтовой (щебеночной) в асфальтобетонную, строительству тротуаров, установке освещения и автопавильонов, организации пешеходных переходов и парковок, ремонту железнодорожных переездов, отмечать аварийно-опасные участки.

«Все предложения будут переданы балансодержателям дорог и ответственным организациям, по результатам анализа которых наиболее популярные предложения будут выставлены на голосование и реализованы в 2019 году», - заключается в сообщении.