РИАМО - 17 июл. Завод по производству сырокопченых колбас в подмосковной Кашире является уникальным по своему уровню автоматизации, такие проекты реализуются при активной поддержке правительства Московской области, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев.

«Это действительно передовой объект пищевой промышленности. Это, можно сказать, первые ласточки цифровой экономики России. На заводе используются автоматизированные системы, участвуют только роботы в производстве. Это дает высочайшее качество. При этом доступная цена. Спасибо собственникам за инвестиции, таких заводов в мире практически нет», - сказал Гордеев.

Он отметил, что подобные проекты реализуются при активной поддержке правительства Московской области.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев и Гордеев открыли крупнейший в Европе роботизированный завод по производству сырокопченых колбас ГК «Черкизово» в городском округе Кашира.

На реконструкцию мясокомбината мощностью 80 тонн колбасных изделий в сутки вложено порядка 6,8 миллиарда рублей. Проект имеет статус стратегического инвестиционного проекта в Московской области. Соглашение о его реализации было заключено в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Производственная цепочка на заводе поддерживается роботами, люди не касаются продукции. Здесь используется философия индустрии 4.0: искусственный интеллект и роботы общаются между собой, благодаря чему осуществляется контроль всей цепи производства. Работоспособность системы поддерживают IT-специалисты и инженеры. Всего на предприятии работают около 170 человек, отмечается в материале пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

На новом заводе будет производиться до 30 тысяч тонн готовой продукции в год. С вводом комплекса в эксплуатацию группа «Черкизово» обеспечит более 30% всех сырокопченых колбас российского производства.

Реконструкция мясокомбината является первым этапом создания комплекса предприятий мясоперерабатывающей промышленности в Кашире.