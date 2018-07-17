РИАМО - 17 июл. Более 12 тысяч деревьев, которые росли в 90-х годах на центральных улицах столицы, заново высадили в Москве в рамках программы благоустройства «Моя улица», сообщил во вторник на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Нам удалось вернуть на центральные улицы деревья, которые когда-то в начале 90-х были утрачены. Примерно 12 тысяч деревьев высадили на Садовом кольце, Арбате, Тверской», – сказал Бирюков.

Он отметил, что из 12 тысяч деревьев, высаженных в центре города лишь 7-9 штук пересадили, так как они не прижились.

На благоустроенных территориях высаживают крупномерные деревья высотой от 2-х до 7-ми метров. Это здоровые, крепкие растения, возраст которых составляет от 15 до 35 лет. Их выращивают в специализированных питомниках. Все деревья приспособлены к российскому климату и сложным условиям крупного города.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.