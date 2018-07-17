РИАМО - 17 июл. Подмосковье лидирует в создании современных предприятий питания и благодаря активной работе регионального правительства становится флагманом по многим направлениям сельхозпроизводства, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев.

«Московская область всегда была известна как центр индустриальной системы организации сельхозпроизводства и переработки продукции. К сожалению, в 90-е годы многие предприятия прошли через кризис и даже разорились. Сегодня Московская область становится флагманом по многим направлениям. Входит в десятку лучших регионов по производству продуктов питания. Московская область - в лидерах по созданию сильнейших производств», - сказал Гордеев журналистам после открытия колбасного завода в Кашире.

Он отметил, что регион наращивает производство молока, овощей закрытого грунта, при этом повсеместно внедряются современные технологии.

«Правительство Московской области, несмотря на то, что регион урбанизированный, большое внимание уделяет поддержке инвестиций (в сельское хозяйство - ред.)», - заключил Гордеев.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев и Гордеев открыли крупнейший в Европе роботизированный завод по производству сырокопченых колбас ГК «Черкизово» в городском округе Кашира.

На реконструкцию мясокомбината мощностью 80 тонн колбасных изделий в сутки вложено порядка 6,8 миллиарда рублей. Проект имеет статус стратегического инвестиционного проекта в Московской области. Соглашение о его реализации было заключено в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Производственная цепочка на заводе поддерживается роботами, люди не касаются продукции. Здесь используется философия индустрии 4.0: искусственный интеллект и роботы общаются между собой, благодаря чему осуществляется контроль всей цепи производства. Работоспособность системы поддерживают IT-специалисты и инженеры. Всего на предприятии работают около 170 человек, отмечается в материале пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

На новом заводе будет производиться до 30 тысяч тонн готовой продукции в год. С вводом комплекса в эксплуатацию группа «Черкизово» обеспечит более 30% всех сырокопченых колбас российского производства.

Реконструкция мясокомбината является первым этапом создания комплекса предприятий мясоперерабатывающей промышленности в Кашире.