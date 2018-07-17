РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июл. Образовательные программы Технологического университета, расположенного в подмосковном Королеве, вошли в число лучших в России, сообщается в аккаунте учреждения в Instagram.

Оценка образовательным программам была вынесена по итогам экспертного голосования в рамках седьмого этапа Всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России».

«Основные образовательные программы Технологического университета вошли в число лучших образовательных программ Российской Федерации. Перечень программ финалистов проекта: «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Информационная безопасность», «Психология», «Таможенное дело», «Социология»», – говорится в сообщении.

Информация о программах-победителях проекта будет опубликована в справочнике «Лучшие образовательные программы инновационной России» в 2019 году.

Технологический университет образован 16 июля 1998 года в форме некоммерческой организации под названием «Негосударственное образовательное учреждение «Королевская академия управления, экономики и социологии»». В 2015 году постановлением правительства Подмосковья академии присвоили статус университета и переименовали в ГБОУ высшего образования Московской области «Технологический университет».