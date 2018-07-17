РИАМО - 17 июл. Технические возможности для создания беспилотного автотранспорта появятся в России и столице к 2020 году, тогда для его использования останется необходимым разрешить вопросы законодательства, сообщил во вторник в ходе Московского урбанистического форума - 2018 заместитель генерального директора-директор по развитию ПАО «КамАЗ» Ирек Гумеров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор ООО «Яндекс» Елена Бунина, генеральный директор института «НАМИ» Сергей Гайсин, президент ООО «УК «Группа ГАЗ» Вадим Сорокин и Гумеров подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и внедрения беспилотного транспорта в столице.

«Мы, конечно, показываем некоторые наши проекты нашим коллегам, верим в будущее беспилотного транспорта, достаточно быстро можно применять беспилотный транспорт в нишевых зонах. На сегодня мы разработали технологически автомобиль, который можно уже использовать в закрытых зонах, на заводских территориях, где, может быть, легче мы решим вопросы. Также мы разрабатываем сегодня карьерный самосвал с беспилотным движением, который мы тоже можем использовать уже сегодня, такие технологии в закрытых территориях», - сказал Гумеров.

По его словам, «КамАЗ» с институтом «НАМИ» демонстрировали на чемпионате мира по футболу в Казани проект шаттла, который уже практически перевозит пассажиров в беспилотном режиме по выделенной полосе.

«В проекте шаттла применены футуристический дизайн, электротрансмиссия, много технологий цифровизации в широком смысле слова. <…> Мы живем в интересное время, все эти технологии соединяются, и будут происходить значительные изменения. На дорогах общего пользования мы видим, что это будет появляться поэтапно после 2020 года. Это не технологические проблемы, а, скорее, законодательные. К 2020 году во всем мире, мы видим, в основном будут технологии, позволяющие использовать беспилотный транспорт. Это, скорее, уже законодательные вопросы», - отметил Гумеров.

Как добавил директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян, его компания ведет разработку беспилотного транспорта с 2016 года, в этом году у компании состоялись три различных события.

«Протестировали автомобиль беспилотного управления в условиях заснеженности сразу после снегопада, есть видео. В мае проходила конференция для транспортных маркетологов у «ВТБ-Арены», и на ее территории мы 700 людям дали возможность прокатиться на полностью беспилотном автомобиле. Несколько дней тому назад автомобиль из Москвы до Казани проехал почти 800 километров, и всего 1% в совокупности пути автомобиль был под управлением инженера из-за сильного дождя. Это существенный шаг в этом направлении», - отметил Худавердян.

Он добавил, что на полигоне в Подмосковье компания пытается воссоздать часть городских условий, где несколько беспилотных автомобилей проходят испытания.

«К счастью или сожалению, наши коллеги и конкуренты в Америке уже продвинулись существенно дальше, сотни автомобилей уже ездят сейчас по дорогам Америки. Это вопрос не десятилетий и пятилетий, а это технология, которая будет возить и лучше, чем человек. <…> Эта технология будет через 2-3 года максимум. Самая большая проблема на сегодня - испытания. Зарегистрировать даже один автомобиль достаточно сложно, на сегодняшний день у нас пять автомобилей, планируем до конца года еще пять, но это очень сложный процесс. Хотя бы упростить этот процесс - это будет уже огромный шаг», - заключил Худавердян.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.