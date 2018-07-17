РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июл. В доме на улице Исаева в подмосковном Королеве в течение нескольких дней будут временно отключать электроэнергию в связи с работами на коммуникациях, сообщается в аккаунте Единой диспетчерской службы города в Instagram.

«В связи с плановыми работами на общедомовых коммуникациях в доме №4 на улице Исаева будет производиться поэтажное отключение электроэнергии 27, 28, 30 и 31 июля с 9:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Подробную информацию горожане могут узнать на сайте www.eds-korolev.ru или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.