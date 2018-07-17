РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 июл. В подмосковных Котельниках бесплатные учебники получили 100 школьников, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«В рамках подготовки к новому учебному году (2018/2019 – ред.) во все школы городского округа Котельники поставлены учебники. Все они соответствуют действующим федеральным Госстандартам. В городском округе Котельники учебниками бесплатно обеспечены 100 школьников», – говорится в сообщении.



В 2018 году за счет средств бюджета Московской области для городских общеобразовательных учреждений купили 14 тысяч 253 учебника. Сумма закупки составила 5 миллионов 900 тысяч рублей.