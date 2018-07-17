РИАМО - 17 июл. Высокая урожайность грибов ожидается в Подмосковье летом 2018 года, их будет больше, чем в 2017-м, традиционно самые грибные места находятся на западе, севере и юге региона, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Июль в Московской области – идеальная пора для грибника. Этим летом прогнозируется высокая урожайность грибов в Подмосковье, больше, чем в прошлом году. Первые грибы уже пошли. <…> Грибники уже собирают лисички, подберезовики и белые», - сказал председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

Он также отметил, что наибольшее количество грибов можно будет собрать в конце летнего сезона.

«Специалисты отмечают, что традиционно самые грибные места находятся на западе, севере и юге региона. Основной сезон грибов ожидается во второй половине августа - начале сентября», - добавил Советников.

По словам руководителя ведомства, настоящая волна летних грибов пойдет, когда в регионе спадет жара.

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