РИАМО - 17 июл. Специализированные центры организованы в Подмосковье для приема документов у дольщиков застройщика Urban Group, говорится в сообщении пресс-службы Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

«Началась предварительная запись на регистрацию документов дольщиков группы компаний Urban Group для включения в реестр требований о передаче жилых помещений. Дольщики могут выбрать любой удобный день и время и записаться на подачу документов, позвонив на горячую линию Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Телефон «горячей линии»: 8 (800)70-07-214», – говорится в сообщении.

Прием документов от участников долевого строительства объектов ГК «Урбан Групп» осуществляется конкурсным управляющим при содействии Фонда по записи ежедневно с 10:00 до 19:00.

Для приема документов в Московской области максимально оперативно развернуты три центра приема документов.

Ленинский район, Видное, улица Святослава Рихтера, офис продаж «Урбан Групп». Центр принимает документы от дольщиков ЖК «Видный город» и ЖК «Лайково».

Городской округ Красногорск, Опалиха, улица Фруктовая, 69, офис продаж «Урбан Групп». Центр принимает документы от дольщиков ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный».

Городской округ Химки, Химки, улица Германа Титова, 2 строение 5, офис продаж «Урбан Групп». Центр принимает документы от дольщиков ЖК «Солнечная система» и ЖК «Митино О2».

Дольщики также могут направить документы по почте заказным письмом с описью вложения по адресу: 125319, город Москва, а/я 10 для Аглинишкене Светланы Анатольевны. Такой способ подачи документов равнозначен подаче через центр.

Девятого июля 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках «Урбан Групп» ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», ООО «Экоквартал» сроком на один год. Конкурсным управляющим застройщиков утверждена член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» Светлана Аглинишкене. В рамках конкурсного производства возобновится строительство объектов «Урбан Групп».