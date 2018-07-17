РИАМО - 17 июл. В рамках восстановления исторического образа Москвы на все центральные улицы столицы вернули исторические светильники, сообщил во вторник на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Исторические светильники вернули на все улицы центра. Необходимо отметить, что благодаря уличному освещению вместе со светильниками мы придали городу архитектурно-художественную подсветку», – сказал Бирюков.

Он добавил, что более 2,5 тысяч зданий и сооружений в исторической части города, а также значимые исторические места оборудовали подсветкой.

«В рамках программы благоустройства «Моя улица» более 3,6 тысячи зданий в городе были приведены к своему первоначальному историческому облику», – добавил Бирюков.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.