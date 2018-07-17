РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. В понедельник жители подмосковных Люберец сообщили о стычке дворников на проспекте Гагарина.

Ранее пользователь с ником svetashisha сообщила в Instagram о том, что несколько человек, занимающихся уборкой придомовой территории на проспекте Гагарина, начали драку. Пользователь предположила, что участниками конфликта были сотрудники управляющей компании «ПИК-комфорт».

В свою очередь, представитель пресс-службы УК пояснил, что их работники не устраивали драку.

«Двое из дерущихся людей находятся в оранжевых жилетах, в такой спецодежде наши сотрудники не ходят. Это могут быть работники какой угодно компании, не управляющей, а, например, строительной или дорожной. Почему снимающие это видео люди сделали вывод, что это сотрудники нашей компании – неизвестно и совершенно непонятно», – заключил представитель.