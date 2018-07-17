РИАМО – 17 июл. Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании во вторник поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, сообщает РИА Новости.

В заключении комитета отмечается необходимость системного подхода и комплексных мер, направленных на сохранение здоровья населения, продление трудоспособного периода жизни пожилых людей и последовательного повышения уровня их материального обеспечения, а также необходимость повышения доступности социальных и медицинских услуг и развитие системы соцобслуживания для граждан старше 80 лет. Также комитет подчеркнул необходимость сохранения института досрочных пенсий, в том числе для медицинских работников и за деятельность в особых условиях труда.

«Комитет Государственной думы по охране здоровья поддерживает проект федерального закона с учетом высказанных замечаний», — говорится в заключении.

Во вторник законопроект также рассмотрит профильный комитет по труду и соцполитике и комитет-соисполнитель по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. После представления заключений на данный законопроект Госдума рассмотрит его в первом чтении.

Как сообщал ранее зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве Госдума может рассмотреть на пленарном заседании 19 июля. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное, чтение.

Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. При этом данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Володин считает, что пенсионную реформу недостаточно активно обсуждают в регионах>>