РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июл. Госкорпорация «Роскосмос» заключила контракт с ракетно-космической корпорацией «Энергия» из подмосковного Королева на создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения с ракетой-носителем «Союз-5», сообщается на сайте РКК «Энергия».

Контракт был подписан во вторник в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве.

«Документ подписали исполняющий обязанности первого заместителя гендиректора Госкорпорации «Роскосмос» Николай Севастьянов и исполняющий обязанности генерального директора РКК «Энергия» Сергей Романов», – говорится в сообщении.

Госконтракт предусматривает разработку эскизного проекта, выпуск конструкторской документации, наземную отработку элементов ракеты и комплекса, изготовление летных образцов, а также проведение летных испытаний. Эти работы РКК «Энергия» должна выполнить в кооперации с предприятиями-соисполнителями, входящими в Госкорпорацию «Роскосмос».

Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» сможет выводить на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Разработка новой российской ракеты среднего класса включена в Федеральную космическую программу на 2016-2025 годы.