РИАМО - 17 июл. В Москве за последние четыре года создали свыше 300 прогулочных улиц, чья общая протяженность составляет более 300 километров, сообщил во вторник на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«До 2012 года в городе была одна прогулочная улица – старый Арбат. Буквально за четыре года это количество возросло до 327 улиц», – сказал Бирюков.

Он отметил, что протяженность пешеходных улиц составляет свыше 300 километров.

«Работая на этих улицах надо было сочетать интересы автомобилистов и пешеходов, что мы и сделали. В результате скорость прохождения транспортного потока увеличилась примерно на 7%, а пешеходный (поток – ред.) увеличился в два раза», – добавил Бирюков.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.