РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. На выборах губернатора Московской области пенсионеры и инвалиды Подольска смогут проголосовать на дому, для этого необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию и сообщить о своем желании, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) городского округа Игорь Москаленко.

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года, в избирательной кампании примут участие шесть кандидатов. Также в этот день пройдут 43 избирательные кампании в 19 муниципальных образованиях региона.

«О намерении проголосовать вне помещения избирательного участка нужно сообщить в свою участковую избирательную комиссию (УИК) в письменном виде или устно, по телефону. Адреса и телефоны УИК Московской области можно узнать на сайте Мособлизбиркома. Обращаться в избирательную комиссию с этим вопросом можно за 10 дней до Единого дня голосования с 29 августа до 14:00 9 сентября 2018 года», – сказал Москаленко.

Для оформления заявления о намерении голосовать вне избирательного участка потребуются паспортные данные. В день выборов на дом к избирателю придут наблюдатели и члены избирательной комиссии с опечатанным переносным ящиком для голосования.

Если избиратель устно сообщил в УИК о намерении проголосовать на дому и заявление не писал, то сначала во время прихода членов УИК он должен написать заявление о предоставлении возможности голосовать на дому. Если гражданин не в состоянии самостоятельно заполнить заявление, по его просьбе это может сделать кто-либо другой, в том числе член избирательной комиссии.

После этого избирателю выдается избирательный бюллетень, он расписывается за его получение, заполняет и передает его членам комиссии. При этом он также вправе воспользоваться помощью другого лица, не являющегося членом избирательной комиссии или наблюдателем.

Если избирательный бюллетень оказался испорчен, члены комиссии обязаны выдать избирателю новый бюллетень. Заполненный бюллетень опускается в переносной ящик для голосования.

Проголосовать на выборах можно только в одном месте. Если избиратель после подачи заявления изменил свое намерение и все-таки прибыл на избирательный участок, ему придется подождать, пока проверят, не голосовал ли он ранее, выезжали ли к нему домой члены избирательной комиссии на дом. Если это произошло, он сможет проголосовать только после их возвращения в помещение для голосования.