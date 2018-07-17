РИАМО - 17 июл. Компания «Яндекс», ряд автомобильных компаний и правительство Москвы во вторник договорились вместе развивать и внедрять беспилотный транспорт, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор ООО «Яндекс» Елена Бунина, генеральный директор института «НАМИ» Сергей Гайсин, президент ООО «УК «Группа ГАЗ» Вадим Сорокин и заместитель генерального директора-директор по развитию ПАО «КамАЗ» Ирек Гумеров подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и внедрения беспилотного транспорта в городе Москве. Подписание соглашения прошло в КЦ «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума-2018», – говорится в материале.

Соглашение подписано на 5 лет с возможностью продления. Документ предусматривает развитие и внедрение в Москве технологий беспилотного управления на всех видах городского пассажирского транспорта; формирование нормативной правовой и технической базы для внедрения инновационных технологий и бизнес-моделей при оказании услуг с использованием автомобильного транспорта; развитие технологий телематических транспортных и интеллектуальных автомобильных систем, и услуг на их основе.

Кроме того, будут подготовлены кадры в этой сфере, а также предусматривается разработка и апробация решений, связанных с кибербезопасностью при эксплуатации беспилотного транспорта.

Безопасность проведения тестовых испытаний беспилотного транспорта обеспечат городские системы: комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) и интеллектуальная транспортная система (ИТС).

ИТС станет технологической основой для внедрения беспилотного транспорта в Москве. Светофоры, камеры, детекторы, трекеры на городском транспорте – вся инфраструктура имеет потенциал к работе по технологии «Интернет вещей» и взаимодействию с интеллектуальными системами автомобилей. Это позволит транспорту без помощи водителя безошибочно ориентироваться в городском пространстве.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.