РИАМО - 17 июл. На юго-западе Москвы произошла авария с участием автобуса, пострадали два пассажира, движение городского транспорта не задержано, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Около 13:15 в районе дома 109 по Профсоюзной улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута № С2. По предварительным данным, после столкновения с легковым автомобилем автобус совершил наезд на мачту городского освещения», – сказал собеседник агентства.

В результате случившегося ушибы получили два пассажира автобуса, они обратились за медицинской помощью. Детей среди пострадавших нет, подчеркнул он.

Сотрудник добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД. В свою очередь, «Мосгортранс» окажет пострадавшим всю необходимую помощь.

«Сейчас городской транспорт на Профсоюзной улице работает штатно», – заключил он.