РИАМО - 17 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев открыли крупнейший в Европе роботизированный завод по производству сырокопченых колбас ГК «Черкизово» в городском округе Кашира, передает корреспондент РИАМО.

На реконструкцию мясокомбината мощностью 80 тонн колбасных изделий в сутки вложено порядка 6,8 миллиарда рублей. Проект имеет статус стратегического инвестиционного проекта в Московской области. Соглашение о его реализации было заключено в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Производственная цепочка на заводе поддерживается роботами, люди не касаются продукции. Здесь используется философия индустрии 4.0: искусственный интеллект и роботы общаются между собой, благодаря чему осуществляется контроль всей цепи производства. Работоспособность системы поддерживают IT-специалисты и инженеры. Всего на предприятии работают около 170 человек, отмечается в материале пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Перед открытием делегация в сопровождении основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева, гендиректора группы Сергея Михайлова, посла Испании в России Игнасио Ибаньеса осмотрела производство.

На новом заводе будет производиться до 30 тысяч тонн готовой продукции в год. С вводом комплекса в эксплуатацию группа «Черкизово» обеспечит более 30% всех сырокопченых колбас российского производства.

Реконструкция мясокомбината является первым этапом создания комплекса предприятий мясоперерабатывающей промышленности в Кашире.

На втором этапе (2021 год) планируется ввести в эксплуатацию завод по производству готовых к употреблению мясных полуфабрикатов (наггетсов, готовых обедов) мощностью до 200 тонн в сутки. Планируемый объем инвестиций – 3 миллиарда рублей.

В 2022 году ГК «Черкизово» намерена ввести в эксплуатацию распределительный центр площадью 65 тысяч квадратных метров с охлаждаемыми складами, а также линией по нарезке и упаковке колбас. Объем инвестиций – 6 миллиардов рублей.

А в 2024 планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию завод по производству ветчин и колбас мощностью до 600 тонн в сутки. Объем инвестиций – 10 миллиардов рублей.

Стратегическая цель проекта – создать к 2025 году производственный комплекс предприятий пищевой промышленности с совокупной мощностью 1 тысяча тонн продукции в сутки. Реализация всех этапов позволит создать порядка 1,5 тысяч новых рабочих мест.