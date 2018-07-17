РИАМО - 17 июл. Новый этап программы реновации охватывает около миллиона горожан, сообщил в ходе пленарного заседания на Московском урбанистическом форуме мэр столицы Сергей Собянин.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.

«Первый этап (программы реновации - ред.) охватил около 400 тысяч человек, новый этап охватывает около миллиона человек - это крупнейший проект реновации старого жилья», - сказал Собянин.

Он отметил, что в разработке проекта принимают участие лучшие российские и мировые архитекторы.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Собяниным в августе 2017 года. Она касается более одного миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом.