РИАМО - 17 июл. С момента открытия в сентябре 2017 года парк «Зарядье» принял более восьми миллионов посетителей, а на его территории организовано более 100 концертов, сообщил на пресс-конференции на Московском урбанистическом форуме-2018 директор парка Павел Трехлеб.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.

«С момента открытия парка у нас проведено более 100 концертов. Это будет только нарастать и наращиваться, проведение форума на территории парка свидетельствует о том, что проект уникален, комфортен и очень важен как инфраструктура. Парк имеет грандиозный успех у посетителей. За все время его посетило более восьми миллионов человек», — сказал Трехлеб.

Президент и старший директор Hargreaves Associates Мэри Маргарет Джонс добавила, что парк является уникальным проектом, потому что он создает природную зону посреди огромного мегаполиса.

«Это уникальный проект. Потому что парк создает некий оазис посреди мегаполиса. И, тем не менее, вы все равно чувствуете жизнь огромного города. И когда есть такой островок жизни и природы в городе - это здорово», - отметила Джонс.

Ландшафтный парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября 2017 года. Он стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки. Крупнейшая парковая зона площадью 10,2 гектара с инновационной «начинкой» стала центром притяжения для жителей и гостей столицы.