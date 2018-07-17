РИАМО - 17 июл. В Москве по программе развития городской среды за восемь лет благоустроили все дворы и подъезды города, сообщил во вторник в рамках Московского урбанистического форума - 2018 заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На сегодняшний день приведены в порядок все дворы и все подъезды Москвы», - сказал Бирюков.

Он отметил, что Москва является удобным городом для проживания, так как здесь развита коммуникационная и социальная инфраструктура, а также благоустроены улицы и различные общественные пространства.

«Необходимо сказать, что в Москве благоустройство дворовых территорий выполняется за счет бюджетных средств, а ремонт подъездов - за счет управляющих компаний. Москвичи в отличие от многих европейских городов не платят за эту услугу из собственного кармана», - добавил Бирюков.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum 2018 и выставка будущего Москвы. В этом году форум посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений.