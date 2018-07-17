РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июл. Полицейские в Королеве рассказали пенсионерам о наиболее распространенных видах мошенничества и мерах предосторожности, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Сотрудники УМВД России по городскому округу Королев провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!» на территории города. Цель мероприятия – довести до граждан профилактические рекомендации по предупреждению мошенничества в отношении пожилых людей.

«Во время встречи участковые уполномоченные полиции рассказали о наиболее распространенных способах обмана и мерах предосторожности, чтобы не стать жертвами мошенников. Полицейские рекомендовали жителям города быть бдительными: не сообщать номера своих банковских карт и пин-кодов, не производить по просьбе незнакомых людей различные операции в банкоматах, при сообщении по телефону о проблемах близких и предложении решить вопрос путем передачи определенной суммы денег, нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», – сказала Еруновская.

Стражи порядка вручили всем пожилым людям памятки с напоминанием о том, как обезопасить себя и своих близких от действий мошенников.