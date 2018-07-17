РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В подмосковном Подольске дорожники восстановили обочины на улице Курчатова по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой укрепить (восстановить – ред.) обочины на улице Курчатова. Он отметил, что напротив дома №54/11 они занижены на 30 сантиметров.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу изношенного состояния обочины на автодороге по улице Курчатова и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Сообщаю, что работы по восстановлению обочин выполнены», – сказал замглавы администрации горокруга по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Он отметил, что в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, смогут выбрать жители на портале «Добродел».