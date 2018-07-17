РИАМО - 17 июл. Спрос на вторичные квартиры от ГУП «Моссоцгарантия» растет, около 500 человек претендовали на покупку квартиры через аукцион с начала 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«С начала года 474 физических лица заявили о своем желании приобрести через аукционы квартиры, находящиеся в хозяйственном ведении ГУП «Моссоцгарантия». В настоящее время на торгах реализовано уже 85 лотов, то есть в среднем на каждую квартиру претендует пять-шесть желающих», - отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он добавил, что процедура понятна участникам торгов и не вызывает сложностей. В качестве приобретателей в основном физические лица, они доверяют открытым торгам и считают большим преимуществом прямую покупку у города без посредников.

В настоящее время на аукционах от ГУП «Моссоцгарантия» выставлены 11 квартир в восьми округах Москвы, четыре из которых расположены на юго-западе города. Прием заявок на участие в аукционах проводится до 19 июля.

Порядка 120 квартир от ГУП «Моссоцгарантия» планируется реализовать на торгах до конца 2018 года. Ознакомиться с перечнем квартир, комнат и долей, находящихся в собственности города, можно на Инвестиционном портале в разделе «Продажа квартир».