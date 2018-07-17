РИАМО - 17 июл. Столица ежегодно тратит порядка 7-10 миллиардов долларов на развитие транспортной инфраструктуры, сообщил во вторник в ходе Московского урбанистического форума - 2018 руководитель городского департамента строительства Андрей Бочкарев.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.

«Мы накопили колоссальное отставание в развитии инфраструктуры для людей, для жизни (7 лет назад - ред.). До 60% свободного времени у нас любой гражданин тратит в транспорте. Была поставлена (задача – ред.) сократить время нахождения в пути жителей и гостей города между работой и домом, на это были направлены колоссальные средства. Была поставлена задача ударными темпами начать строительство новых дорог, развязок, транспортных связок, наземного транспорта», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что также нужно было кардинально улучшать работу всех видов самого транспорта - автобусов, такси, метро, железнодорожное сообщение.

«Колоссальные были средства проинвестированы, и сейчас продолжается огромная программа строительства подземного метро, подземного городского транспорта, соединения его с железнодорожными системами. На это инвестируется только городом Москвой ежегодно, в зависимости от курса доллара, порядка 7-10 миллиардов долларов США в эквиваленте», — уточнил Бочкарев.

Он добавил, что данная «драматическая и глобальная» программа, которая равномерно развивается в городе, является шоком, напряжением ресурсов и людей, дает колоссальное улучшение среды в городе.

«Незаметно, шаг за шагом, с пуском новой станции метро, запуском новой эстакады или систем общественного транспорта, организацией работы такси мы транспортную составляющую жизни людей стали значительно улучшать. Нам очень многое нужно сделать, но уже кардинально за эти 7 лет как минимум эту часть удалось переломить», - отметил Бочкарев.

Он добавил, что транспортные вопросы и в дальнейшем будут решаться посредством развития общественного транспорта.