РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий во вторник на выездном совещании Мособлдумы подчеркнул, что депутаты регионального парламента должны донести до властей проблемы здравоохранения городского округа, которые накопились за последнее время, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в Люберцах в Московском областном центре охраны материнства и детства прошло выездное заседание комитета Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Мероприятие было посвящено теме реализации госпрограммы региона.

«В городском округе Люберцы сложилась определенная ситуация с дефицитом расходных материалов. Эти вопросы надо решать совместно. Сегодня (17 июля – ред.) к нам приехали депутаты Мособлдумы. Именно они должны донести до исполнительной власти данные вопросы», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что с приходом губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, на территории региона по сравнению с прошлыми десятилетиями улучшилась ситуация в здравоохранении.

«Ремонтируются медицинские объекты, закупается современное оборудование», – добавил Ружицкий.