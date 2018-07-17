РИАМО – 17 июл. Задержание бывшего руководителя московского Главного следственного управления СК РФ, генерала Александра Дрыманова связано с уголовным делом вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, сообщает РИА Новости.

Сотрудники ФСБ задержали генерала Александра Дрыманова, который в конце мая подал рапорт об отставке с должности начальника столичного ГСУ СК РФ. Он был задержан в Москве во время встречи в одном из бизнес-центров.

«Все это идет, естественно, от дела Шакро Молодого, все это оттуда», – сказал адвокат Александр Карабанов.

Карабанов ранее представлял интересы бывшего первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки. Он отметил, что ему «знакома ситуация», однако адвокатом Дрыманова он сейчас не является.

«Пока нет (конкретной формулировки обвинения - ред.), абсолютно сырая ситуация, в стадии формирования, пока обвинений никаких не предъявлено», – добавил Карабанов.

Дрыманов был назначен исполняющим обязанности руководителя столичного СК в феврале 2015 года, через полгода он был утвержден в должности указом президента. В 2018 году фамилия генерала появилась в уголовном деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) – Андрею Кочуйкову (Итальянец). Дрыманов проходил по делу как свидетель.