РИАМО - 17 июл. Медицинский вертолет с бригадой врачей эвакуирует пострадавшего ребенка, выпавшего из окна жилого дома в Москве, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Шушинская, к дому 3, где пострадал ребенок. По информации очевидцев, он упал с третьего этажа. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал двухлетнего мальчика в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в самолете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.