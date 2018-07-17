РИАМО – 17 июл. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разрешить фракциям в Госдуме обмениваться депутатами и внести соответствующие поправки в закон, передает Федеральное агентство новостей.

По мнению Жириновского, нововведение позволило бы «облегчить судьбу депутатов», которые чувствуют, что попали не в свою фракцию.

«Если депутат чувствует, что не его фракция, мы его забираем к себе, условно, а этой фракции отдаем тоже депутата. То есть состав фракции не уменьшаться», – пояснил Жириновский.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил «креативность» инициативы лидера ЛДПР и добавил, что «обсуждать можно все».При этом он напомнил Жириновскому, что в основе всегда лежит выбор избирателя, который голосовал за определенную партию.

Володин подчеркнул, что по отношению к избирателю предложение Жириновского некорректно и «может быть предательством выбора».