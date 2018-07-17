РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В подмосковном Подольске с 25 июля по 5 сентября будут работать семь пунктов приема заявлений от горожан, желающих проголосовать на выборах губернатора Московской области не по месту жительства, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Игорь Москаленко.

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года, в избирательной кампании примут участие шесть кандидатов. В настоящее время идет подготовка к реализации проекта «Мобильный избиратель», в ходе которого вместо открепительных удостоверений предусмотрено голосование избирателей по месту нахождения. Для этого избирателю нужно написать заявление о включении в список избирателей там, где он планирует находиться 9 сентября. При этом нужно учитывать, что избирательные участки будут открыты в основном в регионе.

«Будет развернуто семь пунктов приема заявлений. В территориальном отделе Львовский одноименного микрорайона на улице Красная, 2А; территориальном отделе микрорайона Климовск, на улице Ленина, 5; ЖЭУ №1 в микрорайоне Кутузово на улице Багратиона, 21; МУП МУЖРП №4 на улице Северная, 4/14; МУЖРП №2 улице Юных Ленинцев, 78А и два пункта приема заявлений в здании администрации горокруга на улице Кирова, 4, в помещении Концертного зала. График работы пунктов с 16:00 до 20:00 по рабочим дням и с 10:00 до 14:00 по выходным дням», – сказал Москаленко.

Помимо этого, подать заявление о выборе избирательного участка можно будет и в МФЦ округа по адресам: улица Кирова, дом №39; улица Высотная, дом №6; микрорайон Климовск, улица Железнодорожная, дом №3; микрорайон Львовский, улица Красная, дом №2А; поселок Быково, улица Центральная, дом №5А и в деревне Федюково, улица Строителей, дом №1.

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательные кампании в 19 муниципальных образованиях региона. В выборах примут участие кандидат от Регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области Лилия Белова; от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Андрей Воробьев; от ЛДПР Кирилл Жигарев; от Регионального отделения в Подмосковье Всероссийской политической партии «Партия Роста» Борис Надеждин; от КПРФ Константин Черемисов и от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области Игорь Чистюхин.