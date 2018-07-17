РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июл. Первый заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор Подмосковья Михаил Хайкин осмотрел ход работ в центральном парке Королева и высоко оценил их темп и качество, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Во вторник в Королеве состоялось выездное совещание рабочей группы под руководством главного архитектора Подмосковья.

«Королев – красивый город с интереснейшей архитектурой. Сегодня (17 июля - ред.) мы посмотрели, как ведутся работы по преобразованию центральной части города, внесли небольшие корректировки. Реконструкция проводится по программе губернатора по созданию общественных пространств в Московской области. К своему юбилею Королев получит по-настоящему благоустроенную пешеходную зону, по которой можно пройти от центральной площади, через красивый парк к спортивному кластеру, к потрясающему стадиону «Вымпел». Главное, чтобы все было сделано качественно и с умом», – сказал Хайкин.

Благоустраиваемая территория связывает рекреационные и спортивные зоны Королева – Акуловский водоканал, площадь Победы, стадион «Вымпел» с территорией новых жилых домов вблизи РКК «Энергия». В целом, общественное пространство станет универсальным местом для отдыха: на площади можно будет кататься на роликах и скейтах, в то же время старшее поколение сможет отдыхать в сквере или в тени вновь образуемой аллеи.