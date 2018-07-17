РИАМО - 17 июл. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию Европейского медицинского центра в Мещанском районе столицы, в ходе реконструкции центр расширят, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Выдано разрешение на реконструкцию клинико-диагностического медицинского центра в районе Мещанский в центре столицы. Объект расположен в 300 метрах от станции метро «Проспект Мира» на улице Щепкина, владение 35 (ЦАО)», - отмечается в сообщении.

Европейский медицинский центр - современная клиника, где пациенты получают медицинскую помощь по международным стандартам, - получит дополнительные площади: медицинские кабинеты, лаборатории и вспомогательные помещения. Работы планируется завершить летом 2019 года. Реконструкцию проведут за счет средств инвестора.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социальных объектах. После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок Европейского медицинского центра. К проверкам в обязательном порядке привлекаются специалисты подведомственного Центра экспертиз, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.