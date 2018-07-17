РИАМО - 17 июл. В Подмосковье и Москве на вторник и 18 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за грозы и сильного ветра его объявили на 33 часа с 12:00 вторника.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Белгородской и Воронежской областей, где объявили «оранжевый» уровень опасности. «Оранжевый» уровень обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье и Москве во вторник ожидаются кратковременные ливневые дожди с грозами, воздух прогреется до 31 градуса. 18 июля в Московском регионе будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, ожидается гроза, при которой порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 18-20 градусов, днем — 24-26.

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